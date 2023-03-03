Чому довго тримати телефон вимкненим шкідливо: кілька важливих правил зарядки
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Насправді батарея телефону продовжує працювати, навіть якщо ваш гаджет вимкнений
Мобільні телефони є невід'ємною частиною нинішнього життя через багатство своїх функцій. На жаль, саме їхнє розмаїття і допомагає акумуляторам швидко розряджатися, тому варто пам'ятати кілька основних правил "електрохарчування" ваших гаджетів. Окремо варто звернути увагу і на стан телефонів, які можуть бути у вас додатковими і не використовуватися постійно. Більшість такої техніки лишається вимкненою довгий час, що насправді є не дуже добре для батареї.
Як пише itechua, глибокий розряд смартфона негативно впливає на загальний стан акумулятора. Через довгу відсутність постійної підзарядки батарея навіть може в якийсь момент здутися і вивести пристрій із ладу. Саме тому більшість сучасних виробників намагаються оснащувати нові моделі телефонів спеціальним захистом під перерозряду.
Що стається з телефоном, якщо ним не користуються?
У звичному режимі роботи батарея смартфона здатна видавати напругу 3,6 В. Під час повного розрядження цей показник знижується. Якщо він втратить навіть 0,4 В, телефон може бути дуже складно увімкнути. Справа в тому, що техніка продовжує використовувати батарею, навіть якщо знаходиться у вимкненому стані.
Заряд витрачається на підтримання життєдіяльності телефона. Також енергія необхідна самому акумулятору, аби підтримувати його довговічність. Спеціалісти зазначають, що насправді наші гаджети нас обманюють — при демонстрації заряду в 2% насправді в батареї ще лишається близько 10-15% відсотків "сил". При повній же розрядці повернути акумулятор "до життя" вельми непросто.
Зберігайте вимкнений телефон правильно
Аби не залишитися без додатково телефона, введіть за звичку слідувати кільком важливим правилам:
- перед вимкненням гаджета зарядіть його, однак не на 100%. Найкраще балансувати на межі від 50 до 80%, це може уберегти пристрій від глибокого розряду;
- слідкуйте, аби при зберігання смартфон не отримав ушкоджень, тож зберігайте його у безпечних місцях;
- уникайте високих або низьких температур — сучасна техніка вельми чутлива до подібних нюансів;
- не залишайте гаджет у місцях із підвищеною вологістю;
- перевіряйте час від часу, як ваш смартфон себе "почуває". Особливу увагу приділіть батареї — аби вона не роздулася. Якщо це станеться через специфічні хімічні процеси, вона здатна навіть вибухнути.
Загалом рекомендується не зберігати старі телефони занадто довго — легше здати в утилізацію.
Раніше "Телеграф" розповідав, який відсоток зарядки вважається ідеальним для роботи телефона і чому не варто його перевищувати.
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