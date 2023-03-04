Зарядний пристрій телефона у розетці: можна залишати чи ні

Питання із зарядкою в розетці викликає у деяких користувачів побоювання

Існує чимало міфів щодо заряджання мобільного телефону. Вважається, що не можна залишати смартфон у мережі на всю ніч або, наприклад, що заборонено тримати кабель у розетці, відключивши сам пристрій.

Чи небезпечно залишати зарядний пристрій увімкненим? Як пише ресурс makeuseof, відповідь на це питання повинна бути прийнята індивідуально і враховувати ряд важливих нюансів.

Залишати зарядний пристрій увімкненим чи ні — це особисте рішення кожного користувача. Тут немає правильної або неправильної відповіді, але важливо зазначити, що правила безпеки рекомендують відключати зарядні пристрої відразу після використання, щоб запобігти займанню. Однак, якщо ви живете там, де такі ситуації трапляються рідко, у вас не повинно виникнути проблем. У такому разі ризики, щоб залишити зарядний пристрій підключеним до мережі, є мінімальними.

Тим не менш, краще виймати зарядку з розетки, якщо:

Ваш зарядний пристрій досить швидко нагрівається і/або видає брязкітні звуки незалежно від того, використовується він чи ні. У цьому випадку взагалі рекомендується купити новий.

Є витік води у вас чи сусідів.

Тварини вільно переміщаються вдома. Вони можуть перекусити шнур живлення або спіткнутися, коли він підключений до мережі.

Іноді виникають перепади та стрибки напруги.

Раніше "Телеграф" розповідав, як часто слід вимикати мобільний телефон. А ще ми писали, через що смартфон може повільно заряджатися.