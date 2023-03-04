Як зробити користування телефоном більш простим: секрети вашого смартфона

Проблеми з телефоном можна вирішити просто

Багато людей мають шкідливі звички в користуванні смартфоном. Однак є й хитрощі, які можуть зробити користування гаджетом набагато комфортнішим.

PCMag повідомляє, що за допомогою налаштувань можна скоригувати такі важливі проблеми, як швидка розрядка пристрою або брак пам’яті. Частина функцій телефону може навіть дратувати — варто їх вимкнути і не нервувати.

Програми за замовчуванням. Частина з тих додатків, які встановлені на смартфоні при покупці, не відноситься до системних і не потрібна користувачу. Серед них, наприклад, програми для подкастів. Усі вони посідають на телефоні зайве місце.

Частина з тих додатків, які встановлені на смартфоні при покупці, не відноситься до системних і не потрібна користувачу. Серед них, наприклад, програми для подкастів. Усі вони посідають на телефоні зайве місце. Автоналаштування яскравості. Яскраво світиться або навпаки тьмяний екран можуть не дратувати. Ця функція вимикається у налаштуваннях.

Яскраво світиться або навпаки тьмяний екран можуть не дратувати. Ця функція вимикається у налаштуваннях. Коли оповіщення від програм приходять постійно, це може викликати не тільки роздратування, але і "садить" батарею. Також вони можуть працювати у фоновому режимі, що значно швидше призводить до розрядки телефону.

Налаштуйте телефон під свої потреби . Почати в телефонах з Android можна з меню швидких налаштувань у шторці, що випадає. Частина з них часто використовується, наприклад ліхтарик або налаштування мережі, тоді як інші можна відправити вниз меню.

. Почати в телефонах з Android можна з меню швидких налаштувань у шторці, що випадає. Частина з них часто використовується, наприклад ліхтарик або налаштування мережі, тоді як інші можна відправити вниз меню. Якщо батарея сідає занадто швидко, можна налаштувати режим енергозбереження. Він дозволить контролювати деякі параметри, які витрачають енергію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати вимкнені телефони. Частину проблем із зарядкою можна виправити самому, достатньо провести нехитрі маніпуляції та перевірити пристрій та супутню техніку.