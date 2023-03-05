Апокаліпсис відкладено на потім: ЗСУ знищили зброю ворога, здатну бити ядерними зарядами

ЗСУ знищили техніку, який може стріляти ядерними зарядами потужністю до 2000 тонн тротилу

У ході боїв за Вугледар артилерія ЗСУ вразила рідкісний російський самохідний міномет "Тюльпан" калібру 240 мм. Його особливістю, крім рідкості (близько 40 одиниць на озброєнні армії Росії), є можливість ведення вогню снарядами з ядерною начинкою.

Як повідомляє на своєму Telegram-каналі оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, документально підтверджено поразку п’яти подібних знарядь, а неофіційно навіть 14 одиниць.

"До повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році на озброєнні російської армії стояло 40 таких САМ, у той час як на зберіганні не менше 300. У свою чергу, зняття зі зберігання та приведення в боєздатний стан цих САМ займає багато часу і є складним технологічним процесом ", — повідомляє військовий експерт.

Також Олександр Коваленко висловлює серйозні сумніви у тому, що росія може серійно розконсервувати ці самохідні міномети та постачати їх на фронт.

"Тюльпан" має особливу потужність, адже це — міномет калібру 240 мм з вагою міни від 130 до 230 кг і дальністю пострілу від 10 км (уламково-фугасна міна) до 20 км (активно-реактивна). Крім того, існує можливість його застосування як шасі для тактичної ядерної зброї.

Так, до боєкомплекту "Тюльпана" може входити 240-мм ядерна мінометна міна 3БВ4 потужністю в 2 кт (2000 тонн тротилу) і дальністю стрілянини від 9,5 до 18 км.

Однак використання ядерної міни "Тюльпаном" в умовах сучасного поля бою вкрай ускладнене, адже через порівняно малу дальність стрілянини (максимум 18 км) він може бути легко знищений 155 мм гарматами, здатними завдати удару на 30-35 км. А слабка броня "Тюльпана", що витримує максимум стрілецьку зброю, та відкрита установка самого міномета, дозволяє легко її знищити навіть без прямого влучення.

Тим часом ЗСУ продовжують бити ворога його ж зброєю, наприклад, 120 мм іранським мінометом HM-16, який є неліцензійною копією ізраїльського міномета Soltam K6.