Що робити, якщо у динамік смартфона потрапила вода

Є три способи розв'язати цю проблему

Ми вже неодноразово писали про те, що не можна робити з мобільним телефоном, якщо він повністю промок. Але що робити, якщо вода потрапила лише в одне місце – динамік?

Для того, щоб просушити динамік самостійно, можна скористатися кількома способами, пише itechua. Їх лише три. Відзначимо відразу, що якщо жодна з рекомендацій не допомогла, тоді з динаміком відбулися незворотні зміни і він потребує ремонту.

У динамік смартфона потрапила вода: рішення

Якщо можливо, розберіть телефон: зніміть панель, дістаньте лотки для SIM-карти, батарею. Загорніть все в сухий рушник, який добре вбирає вологу, і залиште до повного висихання. У чашу насипте сухий рис і помістіть пристрій так, щоб динамік був повністю засипаний. Залишіть так на пів години. Скористайтеся спеціальними програмами для просушування та очищення динаміка, які є в будь-якому магазині додатків. Просто введіть у пошук "просушка динаміка".

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо смартфон не ловить мережу. Не поспішайте звертатися до сервісного центру.