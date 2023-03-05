Зарядка бездротових навушників: як продовжити час служби гаджета

Продовжити час використання подібного гаджета можна за допомогою простих правил

Сучасний соціум постійно вдосконалює техніку довкола нас. До смартфонів більшість із нас уже звикла, хоча й досі припускається окремих помилок під час їх заряджання. Однак бездротові навушники, які хоч і користуються популярністю, і досі є своєрідною новинкою для значної кількості населення.

Сьогодні розкажемо, як правильно заряджати цей гаджет та яким чином можна продовжити час їхньої роботи без зайвих зусиль. Більш детально про це пишуть ресурси Sofania та Titanium.

Особливої відмінності від заряджання іншої техніки навушники не мають — для цього процесу теж потрібен USB-шнур. Однак підключається він до кейсу, в який необхідно правильно вкласти навушники. Сам процес доволі простий: переконайтеся, що гаджети знаходяться у кейсі в правильному положенні — про це поінформує індикатор на самих навушниках, та під'єднайте шнур до електромережі.

Кейс для бездротових навушників

Важливо пам'ятати, що повна зарядка демонструватиметься підсвіткою на обох навушниках. Вона ж покаже, коли техніка зарядилася повністю. В більшості випадків вогники вимикаються, а в окремих моделях можуть змінювати колір — наприклад, із червоного на синій тощо.

Як довго триває зарядка?

Тривалість процесу заряджання бездротових навушників залежить від їх моделі, а також ємності акумулятора. У більшості випадків час зарядки зазначається виробником в інструкції. Зазвичай же на це витрачається від 40 до 60 хвилин.

Як продовжити час роботи бездротових навушників?

За словами керівника навчальних курсів по продукції Huawei в Латвії Мікуса Тіллерса, є кілька основних порад, які допоможуть зберегти ваші навушники в робочому стані на тривалий період часу.

Доцільне використання. Якщо ви не використовуєте гаджет, то краще повернути його назад у футляр. Більшість таких кейсів має режим додаткової підзарядки, що допоможе лишати навушники готовими до використання набагато довше.

Якщо ви не використовуєте гаджет, то краще повернути його назад у футляр. Більшість таких кейсів має режим додаткової підзарядки, що допоможе лишати навушники готовими до використання набагато довше. Слідкуйте за відстанню. Чим ближче навушники знаходитимуться до телефона чи іншого пристрою, до якого вони підключені через блютуз, тим краще.

Чим ближче навушники знаходитимуться до телефона чи іншого пристрою, до якого вони підключені через блютуз, тим краще. Не лишайте без використання надовго. Сучасна техніка не любить "простою", тож якщо вам гаджет довго не потрібен, все одно не забувайте його заряджати хоча б раз на три місяці.

Сучасна техніка не любить "простою", тож якщо вам гаджет довго не потрібен, все одно не забувайте його заряджати хоча б раз на три місяці. Правильне зберігання. Не варто тримати навушники та кейс до них під постійним впливом сонячних променів, а також у місцях високих чи низьких температур.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати зарядний пристрій у розетці, коли той не під'єднаний до смартфона.

Також ми писали про додатки, які негативно впливають на загальний заряд батареї телефона. Їх краще видалити або обмежити у використанні, якщо не хочете регулярно підзаряджати техніку.