Що потрібно зробити з телефоном, якщо він намок: чотири способи прибрати вологу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З мокрим гаджетом доведеться діяти оперативно
Ваш мобільний телефон може постраждати з різних причин. На нього впливає температура, а вода і зовсім загрожує несправністю гаджета. Однак швидкі та правильні дії врятують смартфон, який намок.
Якщо у телефон потрапила вода, важливо діяти оперативно. Існують дієві способи прибрати вологу з пристрою в домашніх умовах, пише makeuseof.
Якщо ви впустили у воду смартфон або планшет, перший крок – вимкнути пристрій. Вийміть акумулятор, якщо він знімний, з гаджета. Витягніть картку пам’яті та SIM. Прибрати вологу потрібно і з внутрішніх деталей гаджета.
Як врятувати телефон, який намок:
- Фен. Можливо, знадобиться кілька годин, щоб просушити гаджет теплим потоком повітря.
- Рис. Помістіть телефон у контейнер із рисом. Крупа вбере майже всю вологу за ніч.
- Силікагель. Упакуйте свій телефон або планшет у коробку з великою кількістю пакетиків із силікагелем і залиште його на ніч.
- Чистий спирт. Зануріть вимкнений пристрій у медичний спирт (спирт витіснить воду і випарується, коли ви дістанете гаджет).
Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути втрачений смартфон. Є три способи визначити місцезнаходження телефону.