Що потрібно зробити з телефоном, якщо він намок: чотири способи прибрати вологу

З мокрим гаджетом доведеться діяти оперативно

Ваш мобільний телефон може постраждати з різних причин. На нього впливає температура, а вода і зовсім загрожує несправністю гаджета. Однак швидкі та правильні дії врятують смартфон, який намок.

Якщо у телефон потрапила вода, важливо діяти оперативно. Існують дієві способи прибрати вологу з пристрою в домашніх умовах, пише makeuseof.

Якщо ви впустили у воду смартфон або планшет, перший крок – вимкнути пристрій. Вийміть акумулятор, якщо він знімний, з гаджета. Витягніть картку пам’яті та SIM. Прибрати вологу потрібно і з внутрішніх деталей гаджета.

Як врятувати телефон, який намок:

Фен. Можливо, знадобиться кілька годин, щоб просушити гаджет теплим потоком повітря.

Можливо, знадобиться кілька годин, щоб просушити гаджет теплим потоком повітря. Рис. Помістіть телефон у контейнер із рисом. Крупа вбере майже всю вологу за ніч.

Помістіть телефон у контейнер із рисом. Крупа вбере майже всю вологу за ніч. Силікагель. Упакуйте свій телефон або планшет у коробку з великою кількістю пакетиків із силікагелем і залиште його на ніч.

Упакуйте свій телефон або планшет у коробку з великою кількістю пакетиків із силікагелем і залиште його на ніч. Чистий спирт. Зануріть вимкнений пристрій у медичний спирт (спирт витіснить воду і випарується, коли ви дістанете гаджет).

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