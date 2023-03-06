Чи можна заряджати смартфон після 90%

Дізнайтеся, як правильно заряджати гаджет, щоб не пошкодити батарею

Велику роль у сучасних мобільних телефонах грають акумулятори, від яких залежить функціонування пристроїв. Тому важливо знати, як правильно заряджати смартфон, щоб не зашкодити батареї. Відповідаємо на запитання, чи можна заряджати гаджет до рівня 100%.

Це помилкова дія, яка веде до деградації акумулятора, пише itechua. Як правильно заряджати телефон, щоб батарея прослужила набагато довше, читайте нижче.

До якого рівня потрібно заряджати смартфон

У старих моделях телефонів використовувалися нікелеві батареї, їх можна було розряджати до нуля і заряджати до максимуму. Однак цей підхід не рекомендується для сучасних смартфонів, у яких вбудовані літій-іонні акумулятори. Такі пристрої слід розряджати максимум до 20% і заряджати не більше ніж на 90%.

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