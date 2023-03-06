Інтернет на телефоні повільно працює: як прискорити передачу даних

Шість способів позитивно вплинути на швидкість передачі даних через мережу

І трафік економити, і зарядку берегти – швидка передача даних на мобільному телефоні – важлива частина користування пристроєм. Однак із нею можуть бути проблеми. Якщо ситуація змінюється за кілька хвилин — це може бути пов’язане з проблемами оператора, але є нюанси, які варто виключити на своєму гаджеті.

Як пише видання, виконання простих дій може розв'язати проблеми з повільною передачею даних. Їх можна провести перед зверненням до оператора за допомогою.

Способи прискорити мобільний інтернет:

Перезавантаження телефону. Після вимкнення варто потримати його, не включаючи кілька хвилин. Переміститися на рівнішу або відкриту місцевість. Це пов’язано з незручностями, але вийти на пагорб або з двору у місті може допомогти з прийомом-передачею сигналу. Оновлення та вимкнення мережних програм. Якщо будь-яка програма працює некоректно, можна вимкнути їй доступ до мобільних даних. На iPhone можна відкрити "Налаштування" > "Стільниковий зв’язок" і використовувати список, щоб вимкнути доступ будь-якої програми до вашого стільникового з’єднання для передачі даних. На Android це знаходиться в розділі "Налаштування" > "Мережа та Інтернет" > "Мобільна мережа" > "Використання даних програми". Торкніться програми, а потім посуньте повзунок "Фонові дані", щоб ця програма не використовувала дані у фоновому режимі. Вимкніть режим економії енергії та обмеження трафіку. На Android відкрийте "Налаштування" > "Мережа та Інтернет" > "Економія трафіку". Якщо у вас iPhone, ви знайдете аналогічний параметр під назвою "Режим низького об’єму даних" у розділі "Налаштування" > "Стільниковий зв’язок" > "Параметри стільникових даних" > "Режим даних". Перевірте свій ліміт з передачі даних, можливо у вас закінчився тарифний пакет. Не використовуйте ВПН.

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