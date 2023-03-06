Що потрібно зробити з телефоном, щоб він швидше заряджався: прості лайфхаки

Є перевірені способи прискорити процес заряджання гаджета

Іноді немає можливості виділити достатньо часу на зарядку мобільного телефону, тому хочеться прискорити цей процес. Зробити це досить просто з допомогою зрозумілих рекомендацій.

Зверніть увагу на дев’ять порад, які прискорять зарядку смартфона. Вам потрібно зробити деякі маніпуляції з самим пристроєм і приділити увагу певним налаштуванням, пише makeuseof.

Дев’ять лайфхаків зробити так, щоб телефон заряджався швидше

Увімкніть режим польоту. Мережевий сигнал – значне навантаження на ваш гаджет. Краще перейти в режим польоту, а потім підключати телефон до мережі. Це може заощадити близько 25% часу.

Вимкніть телефон. Звучить просто, але реально допомагає. Адже акумулятору не доведеться віддавати енергію на щось, відповідно процес заряджання прискориться.

Обмежте використання телефону під час заряджання. Не варто включати ігри та "важкі" програми, оскільки, серед іншого, є ризик перегріву пристрою.

Переконайтеся, що режим заряджання увімкнено. Той самий Android відображає інформацію про те, який тип підключення буде виконуватися при приєднанні кабелю USB.

Використовуйте розетку у стіні. Заряджання через USB-порт від комп’ютера або в автомобілі заряджає телефон набагато повільніше, ніж якщо ви вмикаєте кабель в розетку.

Купуйте зовнішній акумулятор. Якщо вам потрібно підзарядити телефон, коли ви в дорозі, банк живлення може бути порятунком. Багато блоків живлення пропонують таку ж вихідну силу струму, як і настінна розетка, а в деяких випадках навіть більше.

Уникайте бездротової зарядки. Якщо швидкість заряджання в пріоритеті, то бездротовий аналог не дасть бажаного результату. Ви можете витратити вдвічі більше часу, якщо використовуватимете бездротову зарядку.

Зніміть чохол із телефону. Процес заряджання протікає набагато ефективніше, коли батарея холодна. Для оптимального заряджання температура акумулятора (не температура повітря) повинна бути в межах від 5 до 45 за Цельсієм.

Використовуйте якісний кабель. Дешеві матеріали часто здатні лише на низьку швидкість заряджання.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка рекомендується заряджати мобільний телефон та чому. Також ми писали, чи можна залишати зарядний пристрій телефону в розетці.