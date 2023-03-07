Чому потрібно заряджати телефон, коли він досягає 50% заряду: про це знають одиниці

Неправильне заряджання телефону сприяє "знищенню" акумулятора

Підзарядка мобільного телефону стала механічним жестом, який є частиною наших ритуалів протягом дня або ввечері перед сном. Але чи впевнені ви, що робите це правильно і особливо у потрібний час?

На думку експертів, ніколи не слід допускати повної розрядки акумулятора, оскільки це скоротить термін його служби, пише santeplus. Тому рекомендується завжди підключати мобільний телефон до джерела живлення, коли батарея досягає 50%.

Чому потрібно заряджати телефон при 50% заряду

Термін служби літій-іонного акумулятора зазвичай становить 500 циклів (близько півтора року). Цикл роботи акумулятора вимірюється повним зарядом від 0 до 100. Таким чином, чим більше повних циклів проходить ваш мобільний телефон, тим швидше вам потрібно його замінити. Тому, щоб батарея працювала набагато довше, фахівці рекомендують частково заряджати смартфон, щоб уповільнити цикл заряду акумулятора. Ідеально якщо робити це за 50%.

Також пам’ятайте, що хоч повна зарядка не є фатальною для акумулятора, але цей жест, що повторюється, в кінцевому підсумку скорочує термін його служби. Найкраще не заряджати свій мобільний телефон до 100% і не дозволяти йому розряджатися нижче 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на тиждень рекомендується відключати мобільний телефон та для чого це робити. А ще ми писали, які звички вбивають смартфон.