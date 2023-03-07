Що не можна робити з мобільним телефоном, коли він заряджається: є ризик займання

Не варто залишати смартфон на зарядці вночі, і ось чому

При зарядці мобільного телефону багато хто з нас робить помилки, одна з яких так звана перезарядка. Краще заряджати смартфон до 80%, що навряд чи можливо, якщо ви залишите пристрій у мережі на всю ніч.

Як пише makeuseof, зарядка смартфона протягом ночі може призвести до пошкодження акумулятора і скорочення строку його служби. Особливо небезпечно класти гаджет під подушку.

Як не можна заряджати мобільний телефон

По-перше, відключайте телефон від мережі, коли лягаєте спати, і заряджайте його після пробудження. Для зарядки вашого пристрою потрібно лише близько години. Звичайно, акумулятор телефону не може перезарядитись. Для запобігання цьому виробники передбачили запобіжні заходи. Однак "нічна зарядка" надмірно використовує батарею, змушуючи її витрачати енергію, коли це не потрібно. Намагайтеся заряджати акумулятор не вище 80% і не дозволяєте "сісти" нижче 20%. Найкраще пристрій працює при 50-відсотковому заряді.

По-друге, в жодному разі не залишайте телефон під подушкою. Відсутність повітряного потоку означає не лише потенційне пошкодження акумулятора, а й збільшує ризик займання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити заряджання мобільного телефону. Декілька простих лайфхаків можуть допомогти.