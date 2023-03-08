Це дуже погана звичка: чому заряджати телефон усю ніч небезпечно

Уникаючи нічних зарядок, ви збережете продуктивність свого гаджета на довше.

Акумулятор мобільного телефону дуже важливий, тому що забезпечує хорошу роботу вашого смартфона. Щоб ваша батарея не вийшла з ладу раніше часу, варто дотримуватися деяких правил. Наприклад, потрібно намагатися уникати нічних зарядок, і далі ми розповімо чому.

На перший погляд, звичка поставити мобільний телефон на зарядку на ніч здається невинною і дозволяє повністю зарядити смартфон, проте є дещо "але", пише santeplus.

Чому не можна заряджати мобільний телефон уночі

Заряджання пристрою протягом ночі може призвести до пошкодження акумулятора мобільного телефону, оскільки він буде перевантажений протягом багатьох годин навіть після досягнення 100%. Крім того, деякі акумулятори вночі можуть нагріватися та споживати більше електроенергії.

Отже, згодом батарея зношується, що знижує термін її служби і, отже, продуктивність вашого смартфона. Випадкова нічна зарядка не вплине на його термін служби, але якщо ви будете робити це постійно, то не дивуйтеся, чому ваш гаджет погано тримає заряд.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити заряджання мобільного телефону. Декілька простих лайфхаків можуть допомогти.