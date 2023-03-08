Телефон втрачає заряд через екран: як правильно його налаштувати

Чотири налаштування телефону, яким допоможуть економити енергію

Неправильне заряджання може зашкодити вашому телефону. Однак можна запобігти швидкій розрядці гаджета. У сучасних смартфонах серйозні втрати енергії часто пов’язані з роботою екрана.

Як повідомляє PCmag, є три способи зменшити втрати енергії від екрана. Перший — знизити його яскравість.

Це можна зробити в налаштуваннях, або в "шторці", що опускається. Можна також вимкнути автоматичну яскравість. Використання адаптивної яскравості допомагає підлаштуватись під рівень освітлення та передбачуваних потреб користувача.

Щоб зайвий раз не розблокувати телефон, можна налаштувати функцію Always on Display. Вона дозволяє вивести на екран час та дату. Функцію можна налаштувати лише при дотику або у певний час.

Налаштування відображеного на екрані блокування

Зменшення часу вимкнення екрана також дозволяє заощадити заряд батареї. Якщо ви забуваєте блокувати телефон, ця функція для вас. У налаштуваннях потрібно зайти в меню "Екран" та налаштувати варіанти (у деяких моделях доступно для різних ситуацій) від 15 с до 10 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у телефонах на Android можна налаштувати функцію енергозбереження. Має дві версії — звичайну і суперекономну. Вона вимикає певні функції телефону для економії енергії.