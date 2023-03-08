Яка звичка насправді не заощаджує заряд, а розряджає телефон: це роблять усі

Багато хто з нас часто закриває всі програми відразу, однак це не правильне рішення

Мобільний телефон може розряджатися надто швидко з різних причин. Головними пожирачами заряду є додатки. А якщо ще у вас є звичка закривати програми одним махом, то акумулятор зазнає ще більшого навантаження.

Чи часто ви закриваєте всі програми, які працюють у фоновому режимі на вашому телефоні, щоб підвищити його продуктивність? Насправді це може принести більше шкоди, ніж користі, пише makeuseof.

Очищення фонових програм у ручному режимі може здаватися зручним, але споживає чимало енергії акумулятора вашого смартфона. Легко повірити, що якщо програми працюють у фоновому режимі, коли ви не використовуєте їх активно, це може сповільнити роботу вашого пристрою. Однак більшість сучасних смартфонів враховують це і зберігають рівень низького енергоспоживання доти, доки програми знову не потрібні.

Краще залишити додатки працювати у фоновому режимі, ніж закривати їх примусово. Ваш телефон споживає менше енергії для перемикання з активної програми на фонову, що дозволяє швидше відновити роботу з місця, на якому ви зупинилися. В результаті це знижує навантаження на пристрій.

Раніше "Телеграф" писав, які помилки часто роблять під час зарядки мобільного телефону. А ще ми розповідали, як прискорити процес заряджання смартфона за допомогою однієї функції.