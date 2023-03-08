Дістануть до Сибіру: ЗСУ отримають серійні дрони з дальністю понад 3000 км.

Нові дрони зможуть вдарити по об’єктах, розташованих навіть у Сибіру.

Компанія AeroDrone заявила про запуск серійного виробництва безпілотників, здатних літати на відстань до 3100 км, що дозволить українським військовим використовувати нові БПЛА навіть у цілях у Сибіру, щоправда, з одним нюансом.

Про це в інтерв’ю сайту Dev.ua повідомив один із засновників компанії Дмитро Шимків. За його словами, йдеться про дві моделі БПЛА — D-80 Discovery і E-300 Enterprise — які пройшли сертифікацію і можуть використовуватися ЗСУ.

Так, більший E-300 Enterprise має загальну вагу 540 кг, з них до 300 кг може скласти пальне та інший корисний вантаж, наприклад, авіабомби або вибухові речовини. Дальність польоту становить від 675 км., а при обладнанні додатковими баками на 350 літрів – до 3150 км. У повітрі E-300 здатний переміщатися зі швидкістю до 150 км/год на висоті до 5000 метрів і триматись у небі від 9 до 23 години.

Ці показники дають можливість Е-300 подолати Урал та досягти Сибіру. Наприклад, запущений із Харкова безпілотник може вдарити по Новосибірську, щоправда, у такому разі він перетвориться на камікадзе, адже повернутися назад не зможе.

Якщо ж задовольнятися дальністю в 1600 км, і ще стільки ж, щоб повернутися, то БПЛА може завдати удару фактично до Уралу, не кажучи вже про найближчі цілі на кшталт військового аеродром в Ахтубінську Астраханської області Росії або Москві.

D-80 Discovery при загальній вазі близько 200 кілограмів може нести на собі до 80 кг корисного навантаження разом із пальним на дальність від 100 до 800 км, при цьому, якщо навантажити більше пального, дрон може пролетіти і більше, правда, тоді вже менше доведеться на озброєння.

Нагадаємо, Україна вже має дрони, здатні пролетіти до 1600 км, і навіть застосувала їх наприкінці лютого для атаки об’єктів у Підмосков’ї.