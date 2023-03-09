Телефон буде заряджатися вдвічі швидше завдяки маленьким хитрощам: працює на 100%

Швидка зарядка телефону – це можливо і дуже просто

Немає нічого більш розчаровує, ніж акумулятор смартфона, що розрядився, особливо, коли особливо немає час для його зарядки. Добре, коли є павербанк, який можна взяти із собою, проте іноді доводиться терміново та швидко заряджати телефон перед виходом. На щастя, є кілька прийомів швидкого заряджання вашого смартфона.

Ці поради — найкращий спосіб заощадити час при правильній зарядці смартфона, пише santeplus. Відразу відзначимо — відключення телефону під час заряджання нічого не змінить і нічого не прискорить.

Як швидко зарядити телефон

Не використовуйте телефон під час заряджання

Використання смартфона під час заряджання уповільнює процес та збільшує споживання енергії. В результаті час заряджання стає набагато більшим. Чим інтенсивніше використовується ваш пристрій, тим повільніше воно буде заряджатися.

Увімкнути режим польоту

Режим польоту вимикає кілька функцій, які споживають багато енергії. Таким чином, заряджання буде виконуватися швидше.

Використовуйте швидкий зарядний пристрій

Швидкі зарядні пристрої забезпечують вищу потужність для мобільного телефону. Вони призначені для того, щоб давати більшу напругу вашому пристрою.

Закрийте програми та з’єднання на вашому смартфоні

Програми та служби у фоновому режимі надзвичайно енергомісткі з точки зору батареї. Бажано вимкнути з’єднання Bluetooth та Wi-Fi або навіть 4G, перш ніж ставити телефон на зарядку. Також закрийте всі програми та вимкніть непотрібні функції.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка рекомендується заряджати мобільний телефон та чому. Також ми писали, чи можна залишати зарядний пристрій телефону в розетці.