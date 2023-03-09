Бездротова зарядка: чим вона краща за звичайну та як передавати заряд від іншого телефона напряму

Технологія бездротової зарядки розвивається шаленими темпами

Сучасні телефони стають все більш просунутими. В деяких гаджетах вже не треба навіть під’єднувати їх зарядним пристроєм до розетки, аби зарядити.

Зарядка по бездротовій технології вважається більш безпечною для смартфона, оскільки при ній на телефон не впливають стрибки напруги. Також використання док-станції (так називають зарядний пристрій) можливо одразу для кількох гаджетів.

Для того, щоб користуватися бездротовою зарядкою, гаджети мають підтримувати технологію Qi Wireless і бути оснащеними індукційною котушкою. У деяких док-станцій треба розмістити телефон особливим чином, щоб він попав в електромагнітне поле. Сама ж зарядна станція підключається до звичайної розетки.

Частини бездротової зарядки та телефону, які потрібні для підтримки технології

Технології дійшли до того, що можна навіть ділитися зарядкою із іншою людиною напряму від свого телефону. Функція Google Battery Share доступна для Qi-сертифікованих телефонів Pixel чи аксесуарів. Телефон прикладається до більш зарядженого задніми панелями один до одного. Потім ви можете увімкнути спільне використання батареї, встановивши нижче якого рівня вашого заряду енергією ділитися не можна.

Для цього треба відкрити "Параметри" — "Акумулятор" — "Поділитися акумулятором". Є запобіжні функції — зарядка вимикається, коли інший пристрій повністю заряджено, з передачею енергії є проблема або телефон перегрівся. Швидкість такої зарядки невелика — 5 Вт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бездротова зарядка має недолік — у порівнянні зі звичайним зарядним кабелем вона дає меншу швидкість наповнення акумулятора. Тому для пришвидшення процесу можна використовувати класичне зарядне.