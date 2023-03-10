Відключіть ці три непотрібні опції, і батарея вашого телефону буде працювати вдвічі довше

Вимкнення цих функцій ніяк не відобразиться на роботі вашого гаджета

Хто не хоче, щоб його телефон на одному заряді якомога довше, але, на жаль, насправді ми часто стикаємося із протилежною ситуацією, і доводиться заряджати свій гаджет кілька разів на день. При цьому багато користувачів забувають, а то й зовсім не знають, що деякі функції енергоємніші. Тому якщо вони не потрібні – їх треба відключити.

Для оптимізації роботи акумулятора та продовження його автономності фахівці пропонують регулярно відключати ці три функції: локалізація, Bluetooth та оновлення фонових програм, пише santeplus. Тепер докладніше про кожну опцію:

Які параметри слід вимкнути, щоб продовжити термін служби батареї

Локалізація

Служби місцеперебування, безумовно, дуже корисні, коли вони вам потрібні. За винятком того, що більшість людей забувають відключити їх, а потім дивуються, чому батарея розряджається занадто швидко. Вимкнення цієї функції вбереже вас від високого споживання енергії.

Bluetooth

Щоб продовжити термін служби батареї Android-пристрою, експерти рекомендують вмикати Bluetooth лише за необхідності. В іншому випадку акумулятор буде розряджатися швидше.

Оновлення фонової програми

Ця функція дозволяє програмам оновлювати та доставляти новий контент у фоновому режимі, не перериваючи роботу вашого мобільного телефону. Якщо потрібно зберегти акумулятор мобільного телефону, вимкніть цю опцію.

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