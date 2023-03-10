Не можна використовувати мобільний телефон, поки він стоїть на зарядці: міф чи правда

Багато хто помиляється, коли справа доходить до цього питання

Користувачі мобільних телефонів іноді дотримуються не правил, а міфів, особливо якщо говорити про зарядку. Деякі переконані, що заборонено використовувати гаджет при підключенні до мережі.

Насправді ж ви не завдасте шкоди смартфону та батареї, якщо увімкнете якусь програму в процесі заряджання. Тому твердження, що не можна користуватися телефоном під час заряджання, швидше міф, пише makeuseof.

Використання вашого смартфона або планшета під час заряджання зовсім не шкідливе для батареї. Однак у цього є інші наслідки: пристрій заряджатиметься повільніше, поки ви щось клацаєте на ньому.

Наскільки повільно, залежить від того, що ви робите, але досить очевидно, що використання пристрою при спробі підзарядити його акумулятор зводить до мінімуму ефективність процесу. Причина цього двояка:

Ви використовуєте акумулятор, поки заряджаєте його.

Ваш телефон знижує продуктивність, щоб уникнути перегріву, оскільки телефон нагрівається під час заряджання.

Тим не менш, навіть якщо ви не використовуєте свій пристрій, є ймовірність, що він все ще активно споживає енергію для чогось. Наприклад, якісь файли синхронізуються з хмарою, завантажуються оновлення чи просто запускаються внутрішні процеси. Гаджет постійно споживає заряд батареї, якщо він не вимкнений.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити процес заряджання телефону. Виявляється, на це впливає навіть розетка.