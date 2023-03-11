А ви знаєте про правило 10 секунд? Маловідомий трюк для покращення домашнього Wi-Fi

Фахівці рекомендують зачекати 10 секунд перед повторним увімкненням роутера

Дуже прикра ситуація, яка засмучує багатьох користувачів, це слабкий сигнал домашній Wi-Fi і низька швидкість його з’єднання. Найчастіше причиною такої "поганої поведінки" роутера є саме людський фактор: наприклад, ви вибрали неправильне місце для маршрутизатора та багато іншого. Проте трапляються також випадки, коли роутер просто "втомився". Що ж тоді робити?

Як повідомляє портал santeplus, іноді настійно рекомендується перезавантажувати модем. Це проста звичка може вирішити багато проблем. Однак і це потрібно робити правильно — тут набирає чинності "правило 10 секунд".

Як правильно перезавантажувати Wi-Fi-роутер

У більшості випадків, користувачам не терпиться відновити інтернет-з’єднання, і вони, як правило, після відключення роутера відразу ж включають його знову. Однак так не варто робити. Перш ніж знову підключити маршрутизатор до мережі, важливо витримати певний період часу, щоб перезапуск міг відбутися правильно. Це і називається "правилом 10 секунд". Тобто потрібний час для нормального перезапуску роутера – 10 секунд.

Оскільки маршрутизатор оснащений конденсаторами, своєрідними батареями, які живлять пристрій якийсь час, для його повного вимкнення потрібно 10 секунд. Щоб було простіше, порахуйте до десяти і тихенько увімкніть його знову.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні вночі. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.