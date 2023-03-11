Мерехтить екран телефону? П’ять способів упоратися з проблемою самому

Якщо основні способи не допомогли, потрібно звертатися до експертів.

Неправильно працюючий екран може не тільки призвести до втрати заряду батареї, але завдавати інших незручностей. Наприклад, його мерехтіння заважає зосередитись.

Як пише портал Makeuseof, є кілька способів, які можна спробувати перед тим, як нести телефон до фахівця. Якщо з ними не вийшло, краще звернутися до професіонала.

Перезавантаження телефону. Якщо екран глючить, спробуйте перезавантажити, щоб прибрати всі служби та процеси. Якщо перезавантаження допомогло, перевірте останні встановлені програми. Повне скидання. Радикальний крок усунення несправностей, який надішле ваш телефон до заводських налаштувань і очистить кеш. Перед скиданням варто зробити резервне копіювання даних, щоб їх не втратити. Для Android у розділі "Параметри" для скидання знайдіть підрозділ "Система" — "Додатково"/"Параметри скидання" та виберіть скинути налаштування телефону. Це зітре все. На iOS слід виконати такі дії: "Налаштування" — "Основні" — "Перенесення або скидання iPhone". Натисніть "Видалити весь вміст та налаштування". Для користувачів Android доступне завантаження в безпечному режимі. Для цього потрібний обліковий запис Microsoft. У безпечний режим рекомендують перейти на кілька годин. Безпечний режим не видаляє ваші дані та дозволяє почати користуватися телефоном звичним способом у будь-який час. Якщо в безпечному режимі екран не блимає — проблема в будь-якій сторонній програмі. Увімкнення безпечного режиму :

Натисніть кнопку живлення на увімкненому пристрої.

У спливаючому меню торкніться кнопки живлення, а потім натисніть "Вимкнути" до появи повідомлення "Перезавантажити в безпечному режимі".

Натисніть кнопку OK.

Вийти з режиму можна перезавантаження телефону.

4. Вимкніть автояскравість (адаптивна яскравість). Дефекти обладнання можуть призвести до мерехтіння під час використання цієї установки. Вимикається вона в меню "Параметри" — "Екран".

5. Перевірте наявність оновлень. Щоб перевірити версію програмного забезпечення на Android, виберіть "Налаштування" — "Система" — "Оновлення системи". Для iOS виберіть "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення ПЗ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон намок. Також є обмеження щодо користування телефоном під час заряджання.