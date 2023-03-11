Досить тикати пальцями: що робити, якщо смартфон не реагує на дотик

Дізнайтеся, як усунути таку неприємність

Напевно, кожен користувач сучасного мобільного телефону стикався з такою ситуацією, як зависання пристрою. Відразу попередимо, що в цей момент тикати пальцями в сенсорний екран гаджета безглуздо.

Навряд чи телефон відреагує на подібні дії, пише itechua. "Розморозити" смартфон можна, знаючи причину, тому що подібна проблема, найчастіше, виникає, або з одним із додатків, або з операційною системою (ОП) загалом.

Що потрібно зробити насамперед

Натискаємо кнопку, яка знаходиться внизу. Якщо вона, звісно, є. Це клавіша "Додому". Тримаємо палець кілька секунд, не прибираємо відразу. Якщо в результаті цієї дії з’явилося меню з нещодавно використаними програмами, то справа в програмі, що зависла. Тут досить просто змахнути віконце "загальмованого" додатка убік.

Як перезавантажити смартфон

Якщо натискання на кнопку "Додому" не дало жодного результату, то повисла вся ОП. В цьому випадку необхідно примусово перезавантажити смартфон. Зробити це можна шляхом одночасного натискання клавіші живлення та зменшення гучності. Ці кнопки, які зазвичай розташовані праворуч, потрібно утримувати 10-15 секунд.

Раніше "Телеграф" пояснював, як прискорити зарядку телефону. Причин повільної зарядки може бути кілька, проте є перевірені способи, які допоможуть розв'язати проблему.