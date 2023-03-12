Як "зачепитися" за мережу, якщо смартфон погано ловить інтернет: лайфхак за одну хвилину

Дізнайтеся, що робити, якщо інтернет погано "вантажить"

Кожен із нас хоч раз у житті стикався з проблемою, коли мобільний телефон погано "вантажить" і постійно втрачає сигнал, переходячи на позначку "E" замість 4G, "H+" або 3G. Звичайно, в цьому є мало приємного, адже неможливо прочитати навіть повідомлення, не говорячи вже про завантаження фото чи відео. Як зробити так, щоб покращити сигнал, читайте нижче.

Ділимося одним корисним швидким способом, який однаково добре працює з усіма операторами мобільного зв’язку та займе лише одну хвилину вашого часу. Про це пише ukr.media.

Що робити, якщо погано працює інтернет на телефоні

Включаємо передачу мобільних даних (якщо вона у вас вимкнена).

Потім короткочасно (секунд на 30) включаємо "Авіарежим" на телефоні (значок "літачка") на екрані. При увімкненні режиму "польоту" телефон повністю втрачає мережу. Чекаємо 20-30 секунд, потім вимикаємо "авіарежим" та чекаємо, коли телефон знайде мережу та під'єднається до інтернету. На це йде не більше хвилини.

Часто такий трюк спрацьовує і замість букви "E" на екрані спалахує "H", "H+", а іноді навіть 4G. В результаті можна без проблем користуватися мобільним інтернетом на смартфоні.

Слід пам’ятати, що можна скористатися деякими програмами, щоб залишатися на зв’язку навіть при відключенні від мобільної мережі.