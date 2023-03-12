Їх припускається майже кожен: три найпопулярніші помилки при зарядці телефона

Слідкуйте за тим, аби ваш смартфон не перегрівався — температура є найпершим ворогом техніки

У сучасному світі важливо постійно залишатися на зв'язку. Однак інколи це буває важкувато, адже нинішні телефони люблять швидко розряджатися. Ми вже розповідали, як можна вдвічі прискорити процес заряджання, а сьогодні звернемо вашу увагу на найбільш поширені помилки при процесі "електрохарчування" гаджетів загалом. Якщо їх уникнути, бо акумулятор телефона прослужить вам набагато довше.

Детальніше про це пише ресурс Gizchina. Спеціалісти підкреслюють, що окремі звички характерні для більшості користувачів смартфонів, а, отже, велика частина населення має ризик раніше залишитися без уже звичної техніки.

Отож, найпоширенішими вважаються три помилки.

Зарядка в чохлі

Мати чохол на телефоні — похвально, це допомагає краще захищати техніку від зовнішніх пошкоджень. Однак при зарядці його краще знімати, адже матеріал, із якого виготовляють чохли, зазвичай добре акумулює тепло. Це призводить до перегріву телефона, що не є добре для батареї. До того ж через чохол може пошкодитися роз'єм для заряджання.

Швидка зарядка

Нові моделі телефонів є вельми зручними через функцію швидкої зарядки, яка значно зменшує тривалість процесу заряджання батареї. Однак якщо користуватися таким лайфхаком щодня, акумулятор буде зношуватися швидше. Тим більше, якщо ваш зарядний пристрій має потужність 40 Вт і вище. Вплив швидкої зарядки на батарею зазвичай помітний уже після першого року користування смартфоном.

Підключення до мережі майже розрядженим

Ті, хто звик підзаряджати телефон, коли заряд того вже впав до 5% або нижче, терміново перевчайтесь. Чимало техніків переконані, що це — одна із найнебезпечніших для "здоров'я" акумулятора звичка. Якщо постійно заряджати смартфон саме таким чином, ви перевантажуватимете батарею. Оптимальним рівнем низької зарядки, коли гаджет варто підключити до мережі, є 15-20%.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на процес заряджання телефона може вплинути звичайна розетка.

Крім цього ми пояснювали плюси та мінуси бездротової зарядки, яка стає дедалі популярнішою серед українців.