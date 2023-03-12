Банківська картка у чохлі з телефоном: наскільки це небезпечно

Убезпечте себе, щоб у майбутньому уникнути великих втрат

Багато власників сучасних мобільних телефонів вже не носять гаманці, де зазвичай зберігають свої банківські картки. Для цього у них з’явилася альтернатива – чохол для смартфона. Однак існує думка, що тримаючи карту в тісній близькості з телефоном, засіб оплати розмагнітиться і його доведеться міняти. Чи правда це?

Фахівець з ремонту техніки Максим Дерев’янко розповів виданню gsminfo, наскільки безпечно носити платіжні картки поряд із мобільним пристроєм.

Чи можна носити банківську картку в чохлі з телефоном

Небезпека існує, але зовсім від іншого пристрою. За словами фахівця, небезпека розмагнічування банківських карток є лише в магазинах, де використовують систему "антизлодій" — прилад для зняття електронних маяків з одягу.

Також Дерев’янко додав, що завжди є ризик, коли телефон разом із чохлом та карткою можуть вкрасти чи ви загубите його самі. Тому краще бути обережним, а у разі втрати – заблокувати банківську картку.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому не варто заряджати iPhone у чохлі. Фахівці попередили про негативні наслідки.