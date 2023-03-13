Телефон швидко розряджається через ці поширені помилки: уникайте їх, якщо вам дорогий ваш гаджет

Уникати цих кількох помилок і ваш телефон прослужить набагато довше

Якщо акумулятор смартфона тримає заряд набагато менше, ніж звичайно, то це з певних причин. Щоб якнайкраще зберегти цей важливий компонент телефону, ви повинні почати з того, щоб уникати поширених помилок, які "вбивають" ваш гаджет.

Варто зазначити, що деякі жести, які ми робимо з телефоном, не підозрюючи про це, можуть мати прямий вплив на термін служби акумулятора і, отже, пристрої, пише santeplus. Ось 4 помилки, які не можна повторювати!

Чому телефон швидко розряджається

Дешеві зарядні кабелі для телефону

Купуючи дешеві зарядні кабелі, ви, звичайно, заощаджуєте гроші, але якою ціною! Це може зашкодити акумулятору телефону. Неоригінальні або несправні компоненти можуть призвести до перегріву акумулятора та його пошкодження.

Повна розрядка гаджета

Однією з найпоширеніших помилок, яка має серйозні наслідки для акумулятора, є повна розрядка телефону. Така практика має наслідки терміну служби батареї. Виробники радять ставити гаджет на зарядку за 20-30%.

Вплив на телефон екстремальних температур

Сонце — заклятий ворог телефону. Якщо залишити телефон заряджатися на сонці, це може призвести до згубних наслідків його акумулятора та ризику вибуху. Так само низькі температури можуть серйозно пошкодити телефон.

Використовуйте телефон, поки він заряджається

Ця помилка не знищить ваш телефон, але може призвести до його перегріву. Щоб зберегти акумулятор, слід зарядити його перед використанням. Так само бажано закрити всі енергоємні програми на час заряджання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що призводить до перегріву мобільного телефону. Є кілька дієвих способів уникнути цього.