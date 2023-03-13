Як зарядити телефон за 5 хвилин: робочі трюки

Допомагає вимкнення деяких функцій

Мобільний телефон – сучасний помічник кожної людини. Він став буквально незамінним, тому актуальність повноцінної роботи пристрою зараз є дуже високою. Але все ж таки нерідко смартфон розряджається в найневідповідніший момент і тоді доводиться ставити його на зарядку і чекати довгі години, щоб батарея повністю відновилася.

Коли часу на зарядку зовсім немає, варто скористатися корисними трюками. Хитрощі, які описані нижче, допоможуть зарядити телефон за 5 хвилин, пише itechua.

Як прискорити зарядку смартфона

Найефективніший спосіб швидко зарядити мобільний гаджет – просто вимкнути його. Якщо такої можливості немає, активуйте опцію енергозбереження. Закрийте програми, що споживають багато енергії, а ще краще – всі. Значно збільшує швидкість зарядки увімкнена функція режиму "польоту" (авіарежим).

Раніше "Телеграф" розповідав, чому смартфон став повільно заряджатися. Прискорити зарядку телефона можна, знаючи головну причину проблеми. Усього їх чотири.