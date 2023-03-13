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Як зарядити телефон за 5 хвилин: робочі трюки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Розповідаємо про лайфхаки для швидкої зарядки телефону Новина оновлена 13 березня 2023, 12:34
Розповідаємо про лайфхаки для швидкої зарядки телефону. Фото Getty Images

Допомагає вимкнення деяких функцій

Мобільний телефон – сучасний помічник кожної людини. Він став буквально незамінним, тому актуальність повноцінної роботи пристрою зараз є дуже високою. Але все ж таки нерідко смартфон розряджається в найневідповідніший момент і тоді доводиться ставити його на зарядку і чекати довгі години, щоб батарея повністю відновилася.

Коли часу на зарядку зовсім немає, варто скористатися корисними трюками. Хитрощі, які описані нижче, допоможуть зарядити телефон за 5 хвилин, пише itechua.

Як прискорити зарядку смартфона

  1. Найефективніший спосіб швидко зарядити мобільний гаджет – просто вимкнути його.
  2. Якщо такої можливості немає, активуйте опцію енергозбереження.
  3. Закрийте програми, що споживають багато енергії, а ще краще – всі.
  4. Значно збільшує швидкість зарядки увімкнена функція режиму "польоту" (авіарежим).

Раніше "Телеграф" розповідав, чому смартфон став повільно заряджатися. Прискорити зарядку телефона можна, знаючи головну причину проблеми. Усього їх чотири.

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#Мобільний телефон #Смартфони #Зарядка