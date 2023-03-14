Навіщо активовувати темний режим на телефоні: корисний трюк, що дозволяє уникнути багатьох неприємностей

Темний режим — дуже корисна функція телефону

Багато користувачів втрачають на увазі деякі речі, які можуть поліпшити роботу їх смартфонів, захистити своє здоров’я і "здоров’я" свого пристрою, а також значно зменшити споживання заряду. Тому фахівці рекомендують встановити темний режим свого мобільного телефону.

Все дуже просто — чорне тло екрану призводить до значного зниження енергоспоживання мобільного телефону, пише santeplus. Таким чином, термін служби батареї буде збільшено. Однак це ще не все.

Для чого вмикати темний режим на мобільному телефоні

Крім того, що темний режим — це економія заряду, він зменшує синє світло і, отже, менш агресивний для очей і забезпечує більш комфортне читання з екрана.

Також налаштування темного режиму особливо рекомендується для пристроїв, оснащених OLED-панеллю: органічний світлодіод (OLED) — це технологія, що дозволяє створювати екрани дисплея в кольорі з можливість випромінювати власне світло. Тому, якщо піксель OLED відображає темний колір, він повністю відключається та не поглинає енергію.

Однак уникайте використання темного режиму при використанні мобільного телефону в добре освітленій кімнаті або під прямим сонячним промінням, оскільки текст, розміщений на темному тлі, може бути важкочитаним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є можливість взагалі заборонити тим чи іншим програмам доступ до акумулятора телефону у фоновому режимі. Такий крок помітно заощадити заряд.