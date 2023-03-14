За вами можуть стежити: як перевірити налаштування відстеження телефону

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Безпека в мережі – важливе питання. Якщо зловмисник може отримати ваші дані, вкравши телефон, то щоб відстежити, де ви можете бувати, зовсім не обов’язково навіть виходити з дому.

Якщо ви не хочете ділитися тим, де ви насправді або хочете розповідати лише про частину місць, потрібно контролювати налаштування. Відстеження історії розташування через Google є першим пунктом. Навіть якщо ви відключили його на телефоні, функція може залишатися активною на інших пристроях — планшеті або ноутбуку.

Перевірити, які пристрої відстежують ваше місцезнаходження, можна за допомогою облікового запису Google. У розділі налаштувань вибираєте "Дані та конфіденційність" та "Історія розташування". Вибравши підпункт "Пристрої цього облікового запису" ви побачите пристрої, які зберігають ваші дії. Навіть відключивши функцію, частина даних залишається, наприклад службою "Знайти телефон", яка може стати в нагоді, якщо пристрій загубиться.

У пристроях Android дані можуть передавати як додатки, так і відстежуватися системою. Керування відрізняється залежно від моделі. Часто такі дозволи просять при установці додатків. Можна дозволити лише необхідним програмам і лише під час використання. Часто це меню можна знайти в розділі "Налаштування" — "Конфіденційність".

На iOS це аналогічний процес. У меню налаштувань виберіть "Конфіденційність та безпека" — "Служби геолокації" і ви можете вимкнути відстеження розташування для телефону та всіх програм на ньому. Там же налаштовуються дані окремих додатків.

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