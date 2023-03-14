Перестаньте це робити: розвінчано популярний міф про причину розрядки телефону

Багато хто звик закривати одним махом усі додатки задля економії батареї, але насправді це марна звичка

Мобільний телефон розряджається з різних причин, але робота програм у фоновому режимі точно не відіграє ключову роль. Тому думка про те, що всі застосунки потрібно обов’язково закривати, лише міф.

Якщо ви вважаєте, що програми, які працюють у фоновому режимі, повинні бути закриті, щоб заощадити заряд батареї й уникнути уповільнення роботи, то ви швидше помиляєтеся. Про це пише Makeuseof.

Так, Apple і Android дозволяють програмам працювати у фоновому режимі для більш ефективної багатозадачності. Цей міф здається цілком резонним через те, що будь-які додаткові процеси використовують системні ресурси і чим більше у вас запущено додатків, тим повільніше працюватиме пристрій.

Однак обидві операційні системи обмежують можливості цих програм у фоновому режимі. Але рівень розрядки вашої батареї дуже мінімальний, і, щодо уповільнення роботи вашого гаджета, малоймовірно, що винна багатозадачність.

Побічним ефектом цього міфу стало безліч додатків-вбивць (програми для закриття всіх фонових процесів), які лише засмічують ринок. Ці застосунки по суті марні, й хоча вони виконують свою роботу, закриваючи фонові програми, насправді вони не сильно заощаджують ресурси або час автономної роботи.

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