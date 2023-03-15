Батарея телефону працюватиме довше, якщо ви вимкнете цю непотрібну функцію: перевірено на 100%

Скориставшись цією порадою, ваша батарея працюватиме набагато довше.

В цей час смартфони стають все більш потужними та повними інноваційних функцій. Єдиний недолік: через їх використання батареї гаджетів працюють помірковано і зрештою швидко зношуються! На щастя, є трюк, який може продовжити їхню автономію в довгостроковій перспективі.

Виявляється, відключивши всього одну функцію на телефоні, ви зможете заощадити кілька відсотків заряду батареї свого мобільного. І цим "пожирачем" заряду є функція GPS, пише santeplus.

Як ви вже зрозуміли, GPS часто розряджають акумулятор вашого смартфона. Щоб виправити це, фахівці рекомендують вимкнути цю функцію і включати її лише за потребою. Хороша новина — їх легко вимкнути, будь то пристрій Android або iOS.

Як вимкнути GPS на своєму iPhone або Android

На пристрої iOS:

Зайдіть до "Налаштування" вашого смартфона. У розділі "Конфіденційність" натисніть "Послуги місцезнаходження". Натисніть перемикач, щоб вимкнути GPS.

На Android-пристрої:

Перейдіть до "Параметри", потім натисніть "Розташування". Зніміть прапорець, щоб вимкнути цю функцію.

Раніше "Телеграф" писав, які помилки часто роблять під час заряджання мобільного телефону. А ще ми розповідали, як прискорити процес заряджання смартфона за допомогою однієї функції.