Батарея телефону працюватиме довше, якщо ви вимкнете цю непотрібну функцію: перевірено на 100%
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Скориставшись цією порадою, ваша батарея працюватиме набагато довше.
В цей час смартфони стають все більш потужними та повними інноваційних функцій. Єдиний недолік: через їх використання батареї гаджетів працюють помірковано і зрештою швидко зношуються! На щастя, є трюк, який може продовжити їхню автономію в довгостроковій перспективі.
Виявляється, відключивши всього одну функцію на телефоні, ви зможете заощадити кілька відсотків заряду батареї свого мобільного. І цим "пожирачем" заряду є функція GPS, пише santeplus.
Як ви вже зрозуміли, GPS часто розряджають акумулятор вашого смартфона. Щоб виправити це, фахівці рекомендують вимкнути цю функцію і включати її лише за потребою. Хороша новина — їх легко вимкнути, будь то пристрій Android або iOS.
Як вимкнути GPS на своєму iPhone або Android
На пристрої iOS:
- Зайдіть до "Налаштування" вашого смартфона.
- У розділі "Конфіденційність" натисніть "Послуги місцезнаходження".
- Натисніть перемикач, щоб вимкнути GPS.
На Android-пристрої:
- Перейдіть до "Параметри", потім натисніть "Розташування".
- Зніміть прапорець, щоб вимкнути цю функцію.
Раніше "Телеграф" писав, які помилки часто роблять під час заряджання мобільного телефону. А ще ми розповідали, як прискорити процес заряджання смартфона за допомогою однієї функції.