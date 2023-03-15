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Не тільки телефон: які гаджети теж можна заряджати від павербанка

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Павербанки — дуже крута річ, особливо у моменти відключення світла або під час подорожей Новина оновлена 15 березня 2023, 07:06
Павербанки — дуже крута річ, особливо у моменти відключення світла або під час подорожей. Фото Unsplash.com

Якщо гаджет здатен заряджатися через USB, то павербанк цілком може йому підійти

Взимку під час регулярних блекаутів багато українців поспішили придбати собі павербанки. В основному їх використовували для заряджання смартфонів, аби лишатися на зв'язку із рідними. Однак в залежності від потужності павербанків вони можуть допомогти зарядці й іншої техніки.

"Телеграф" сьогодні розповість, які гаджети підходять для своєрідної співпраці із "паверами", і пояснить, чи можна підключити до подібного дива навіть ноутбук. Спираємося на дані із відкритих джерел.

Зазвичай про можливість заряджання техніки павербанком можна дізнатися, ознайомившись із його інструкцією. На багатьох сайтах чи маркетплейсах у характеристиках одразу зазначають, для чого можна використовувати цю річ.

В залежності від потужності, ємності батареї та навіть виробника павербанки здатні заряджати таку техніку, як:

  • смартфони;
  • планшети;
  • смарт-годинники або браслети;
  • безпровідні навушники;
  • фотоапарати;
  • дитячі іграшки та USB-лампи.

Окремі умільці використовують "павери" навіть для живлення маленьких безпілотників. Також під час блекаутів українці навчилися використовувати павербанки для забезпечення роботи інтернету вдома, однак у більшості випадків для цього потрібен оптоволоконний інтернет. У разі нормально сигналу мобільного інтернету, можете додати в цю справу і власний смартфон.

Чи заряджається від павербанку ноутбук?

Як пише VolynPost, організувати зарядку ноутбука від "павера" цілком можливо. Однак при цьому у акумулятора має бути вельми серйозні характеристики. Визначити, що павербанк підходить для більш масивної техніки, можна наступним чином:

  • в характеристиках зазначено щонайменше 2 ампери номінального струму та хоча б 18-20 вольт вихідної напруги;
  • техніка має порт USB 1А та/або 2А;
  • ємність батареї "павера" має сягати щонайменше 10 000 mAh, однак у цьому випадку краще орієнтуватися на ноутбук. Павербанк має бути потужнішим мінімум у 1,5 раза від батареї ноута.

Також для організації заряджання ноутбука вам знадобляться спеціальні кабелі. Вони майже ніколи не йдуть в комплекті, тому докуповувати їх доведеться самостійно. Важливим є і той факт, що старі моделі ноутів ви навряд зможете зарядити — старі USB-порти не пропускають напругу, яка потрібна батареї техніки.

Раніше ми розповідали, яким чином павербанк може негативно вплинути на телефон і навіть зіпсувати його.

Крім цього "Телеграф" писав, чого не варто робити з павербанком, якщо хочете продовжити його термін служби.

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#Зарядка #Телефон #Павербанк