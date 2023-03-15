Не тільки телефон: які гаджети теж можна заряджати від павербанка

Якщо гаджет здатен заряджатися через USB, то павербанк цілком може йому підійти

Взимку під час регулярних блекаутів багато українців поспішили придбати собі павербанки. В основному їх використовували для заряджання смартфонів, аби лишатися на зв'язку із рідними. Однак в залежності від потужності павербанків вони можуть допомогти зарядці й іншої техніки.

"Телеграф" сьогодні розповість, які гаджети підходять для своєрідної співпраці із "паверами", і пояснить, чи можна підключити до подібного дива навіть ноутбук. Спираємося на дані із відкритих джерел.

Зазвичай про можливість заряджання техніки павербанком можна дізнатися, ознайомившись із його інструкцією. На багатьох сайтах чи маркетплейсах у характеристиках одразу зазначають, для чого можна використовувати цю річ.

В залежності від потужності, ємності батареї та навіть виробника павербанки здатні заряджати таку техніку, як:

смартфони;

планшети;

смарт-годинники або браслети;

безпровідні навушники;

фотоапарати;

дитячі іграшки та USB-лампи.

Окремі умільці використовують "павери" навіть для живлення маленьких безпілотників. Також під час блекаутів українці навчилися використовувати павербанки для забезпечення роботи інтернету вдома, однак у більшості випадків для цього потрібен оптоволоконний інтернет. У разі нормально сигналу мобільного інтернету, можете додати в цю справу і власний смартфон.

Чи заряджається від павербанку ноутбук?

Як пише VolynPost, організувати зарядку ноутбука від "павера" цілком можливо. Однак при цьому у акумулятора має бути вельми серйозні характеристики. Визначити, що павербанк підходить для більш масивної техніки, можна наступним чином:

в характеристиках зазначено щонайменше 2 ампери номінального струму та хоча б 18-20 вольт вихідної напруги;

техніка має порт USB 1А та/або 2А;

ємність батареї "павера" має сягати щонайменше 10 000 mAh, однак у цьому випадку краще орієнтуватися на ноутбук. Павербанк має бути потужнішим мінімум у 1,5 раза від батареї ноута.

Також для організації заряджання ноутбука вам знадобляться спеціальні кабелі. Вони майже ніколи не йдуть в комплекті, тому докуповувати їх доведеться самостійно. Важливим є і той факт, що старі моделі ноутів ви навряд зможете зарядити — старі USB-порти не пропускають напругу, яка потрібна батареї техніки.

Раніше ми розповідали, яким чином павербанк може негативно вплинути на телефон і навіть зіпсувати його.

Крім цього "Телеграф" писав, чого не варто робити з павербанком, якщо хочете продовжити його термін служби.