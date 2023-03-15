Телефон став повільніше заряджатися: у чому може бути причина

основні причини повільної зарядки

Згодом користувачі будь-якого телефону можуть виявити, що з гаджет починає заряджатися все повільніше і повільніше.

При цьому, як пише vgr, причин для такої поведінки може бути безліч і далеко не для всіх є простий спосіб рішення.

Насамперед варто переконатися, що зарядний пристрій повністю вставлено в розетку та коректно під'єднано до телефону. Також варто врахувати, що проблема може критися в несправному кабелі або адаптері, а тому огляньте їх на пошкодження або зношування. Якщо з цим все гаразд, можна переходити до наступних пунктів.

Фонові програми навіть у режимі очікування можуть споживати заряд пристрою та сповільнити темпи його заряджання. Щоб перевірити, чи немає у вас якоїсь програми, яка потай тягне заряд, необхідно в налаштуваннях вибрати пункт "Батарея" і натиснути на пункт "Використання батареї".

Використання телефону під час заряджання також швидше процес не зробить, а тому варто просто дати йому спокій.

Крім того, варто пам’ятати, що при високих температурах телефон заряджається повільніше, а акумулятор працює гірше. Тому під час зарядки варто прибрати його якнайдалі від впливу прямих сонячних променів.

До речі про акумулятори. Батареї мають властивість з часом швидше сідати і повільніше заряджатися, тому якщо вашому телефону вже більше ніж три роки і у вас виникла ця проблема, то є всі підстави вважати, що вік дає своє.

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