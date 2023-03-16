Зарядка телефону до 100% — дуже погана ідея: названа головна небезпека для гаджета

Неправильна зарядка – це перша причина поломок телефону

Мобільні пристрої сьогодні є найважливішими технологічними інструментами для багатьох людей у всьому світі. Вони дозволяють здійснювати дзвінки, робити фотографії, записувати відео та отримувати доступ до соціальних мереж та цифрових платформ. Однак багато користувачів забувають, що смартфони також потрібно доглядати, і найголовніше — правильно заряджати.

Наприклад, така дія, як зарядка телефону до 100% може завдати серйозної шкоди, пише santeplus. Чому краще не заряджати акумулятор смартфона повністю читайте далі.

Чому не можна заряджати телефон до 100%

Ви повинні знати, що цикл заряджання виконується, коли телефон переходить від 0 до 100%. Кожна компанія виробляє свої моделі телефонів із певною кількістю циклів (в основному це 500-700), а це означає, що з часом гаджет починає зношуватися: у цьому випадку автономність мобільного телефону зменшиться.

Це неминучий процес, але його можна сповільнити, тим самим збільшивши термін служби батареї. Для цього потрібно зменшити кількість повних циклів заряджання, тобто не потрібно заряджати смартфон до 100%.

Для цього рекомендується підтримувати відсоток заряду батареї від 20 до 80%. Іншими словами, краще зарядити свій мобільний телефон до однієї восьмої його місткості, щоб виконати більше зарядок і, таким чином, досягти повного циклу.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка поширена звичка користувачів розряджає мобільний телефон. Правило стосується фонової роботи додатків.