Кабель для зарядки випадає з телефона? Кілька порад, як цьому зарадити самотужки (відео)

Якщо ви часто змінюєте прилади для заряджання через їхнє швидке псування, не кваптеся викидати старі кабелі — можливо, їх можна поремонтувати

Сучасні телефони є вельми потужними гаджетами, що призводить до їх швидкого розряджання. Через це ми починаємо частіше використовувати зарядні пристрої, які, зрештою, "зношуються" і починають гірше прилягати до роз'ємів у смартфоні. Однак, якщо ви користуєтеся технікою, яка заряджається через мікроUSB, то є можливість зарадити цій проблемі.

Детальніше про це розповів YouTube-користувач Sasha Ternopolskiy, який неодноразово стикався із необхідністю ремонтувати техніку. Спеціаліст каже, що окремі моменти із зарядками для телефону можна швидко пофіксити власноруч, не витрачаючи кошти на звернення до сервісу.

Отож, якщо ваш кабель ненадійно прилягає до роз'єму для зарядки і постійно випадає з нього, є кілька способів змінити ситуацію на краще.

Варіант 1

Варіант з голкою

Візьміть міцну, гостру і тонку голку. Її кінчик треба опустити під "лапку" мікроUSB, яка встигла за час користування дещо просісти". Після цього обережно натискаємо і піднімаємо цю саму "лапку". Ідентичну процедуру проводимо з її "сестрою". Завдяки таким простим діям "ріжки" зарядки стають більш випуклими, повертаючись на попереднє місце.

Варіант 2

Варіант із кусачками

В деяких випадках голка може не допомогти через особливості самого USB. Тому доведеться озброїтися гострими кусачками. Саме ними і варто обережно вчепити, а потім підняти кожну із "лапок" по черзі.

Варіант 3

Варіант із канцелярським ножем

Щоб досягти кращого контакту, можна скористатися ще одним лайфхаком. Для цього знадобиться канцелярський ніж. Складаємо його і тупим кінцем обережно продавлюємо штекер посередині. Не перестарайтесь, аби не зламати зарядний пристрій. Зрештою металева частина штекеру має стати просто більш вигнутою — це допоможе краще закріпитися зарядці у роз'ємі телефона.

Підкреслимо, що всі ці дії є вельми тонкою роботою, бо сучасна техніка — досить чутлива. Головне — не перестаратися зі згинанням чи розгинанням металевих частинок, аби не пошкодити зарядний пристрій чи й сам телефон. Якщо ви не впевнені, що можете це зробити самі, краще віднести техніку в ремонт або ж придбати нову зарядку.

Нагадаємо, що на процес заряджання смартфона також безпосередньо впливає якість розетки, яку ви використовуєте. "Телеграф" детально пояснював, чим енергозберігаючі розетки кращі за звичайні.

Також ми розповідали про особливості бездротового заряджання телефона.