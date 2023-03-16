Заряджайте телефон тільки так, якщо хочете продовжити строк його служби: п’ять важливих правил

Неправильне заряджання може призвести до значного зносу акумулятора.

Попри значні інновації в телефонії, у тому числі бездротову зарядку, акумулятор є однією з найуразливіших деталей наших смартфонів. І при неправильній зарядці батарея зношується набагато швидше, що негативно впливає на продуктивність гаджета. Щоб не пошкодити акумулятор вашого мобільного телефону, ви повинні змінити певні звички.

Є щонайменше 5 помилок, які скорочують строк служби вашого гаджета, пише santeplus. Відмовившись від них, ви зможете підвищити автономність телефону.

Як правильно заряджати телефон

Більше не заряджайте свій смартфон до 100%

Експерти рекомендують підтримувати заряд батареї в діапазоні від 20 до 80%. Ця звичка запобігає передчасному зносу елементів акумулятора, тим самим продовживши строк його служби.

Не залишайте пристрій заряджатися на ніч

Слід розуміти, що цей цикл перезаряджання прискорює знос елементів акумулятора і скорочує строк його служби: це вплине на його продуктивність, оскільки він менш здатний зберігати енергію протягом тривалого часу.

Не розмовляйте телефоном та не дивіться серіали під час заряджання

Це впливає на якість заряджання та створює додаткове навантаження на батарею, через що акумулятор швидше зношується.

Не допускайте перегріву батареї

Вплив сонця або контакт з гарячими поверхнями можуть сприяти перегріву гаджета, що може призвести до виходу з ладу його внутрішніх компонентів. Сюди відносяться і певні ігри або програми.

Завжди використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Важливо використовувати оригінальний зарядний пристрій (або принаймні варіант схвалений виробником), щоб уникнути перегріву або передчасного зносу акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що призводить до перегріву мобільного телефону. Є кілька дієвих способів уникнути цього.