Чи варто вимикати телефон, щоб прискорити зарядку: відповідь вас здивує

Сучасні смартфони мають свої особливості щодо підзарядки акумулятора

Без телефона сьогодні — як без рук, саме тому ці дива техніки є майже у кожного українця. Для того, аби вони правильно працювали і служили довго, варто пам'ятати кілька основних правил щодо їхнього заряджання. Цікаво, що в цьому переліку немає вимоги підключати телефон до електромережі у вимкненому стані. Навпаки — подібна звичка може лише нашкодити вашій батареї.

Детальніше про це пише видання SantePlusmag. Спеціалісти зазначають, що попри розповсюджений міф вимкнення смартфона майже нічого не змінює в процесі споживання акумулятором електроенергії. Це не зменшує час зарядки і точно не впливає на її покращення її якості.

А от цілком протилежне може статися досить просто. Вважається, що регулярне заряджання телефона вимкненим знижує загальну продуктивність гаджета. Якщо вам так хочеться зменшити навантаження на телефон під час зарядки, то залиште його увімкненим, лише активізуйте функцію очікування (режим польоту) і залиште техніку в спокої.

Якщо телефоном не користуватися, допоки він підключений до мережі, він сам оптимізує навантаження на батарею. Таким чином процес заряджання почне протікати швидше. Додамо, що крім цього існує ще дві важливі причини, чому не варто використовувати смартфон, який знаходиться на зарядці.

До речі, вельми довге знаходження телефона у вимкненому стані також негативно впливає на його загальну функціональність. Зокрема, зменшується тактова частота роботи процесора. Як наслідок — більшість команд гаджет починає виконувати повільніше.

Розповідав "Телеграф" і про те, чому не варто постійно вмикати функцію "економія енергії" на телефоні. Якщо ви справді хочете подовше залишитися із улюбленою технікою, краще прислухатися до порад.