Як заощадити мобільний трафік: 3 поради, які реально допомагають

Не завжди "юзери" смартфонів можуть під'єднатися до Wi-Fi

Мобільний інтернет — практично єдина основна альтернатива мережі WI-FI, тому що не всі користувачі в реальному часі можуть "юзати" безлімітний інтернет.

Коли доводиться використовувати мобільну мережу, у цьому випадку виникають страхи, пов’язані з витратою грошей та трафіком, пише Ukr.Media. "Телеграф" ділиться трьома ефективними порадами, які допоможуть заощадити інтернет на смартфоні та не переплатити за послуги мобільного оператора.

Як заощадити мобільний трафік

Відмовитись від автоматичного оновлення програм

Коли потрібне оновлення програми, цей процес починається автоматично відразу після підключення до мережі. Щоб при цьому не використовувати мобільний інтернет, слід увімкнути офіційний магазин програм, увійти в Налаштування та в розділі Автооновлення програм вибрати "тільки через Wi-Fi".

Видалити "ненажерливі" програми

Таким програмам потрібно заборонити вихід в інтернет (така функція є в опціях), але краще просто видалити їх зі смартфона або замінити менш витратними додатками.

Не дивитися відео

У цьому випадку необхідно відмовитись від відвідування відеохостингів, коли використовується мобільний трафік.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Фахівці дали свою відповідь.