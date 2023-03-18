Проблем кілька – рішення одне: який є спосіб зарядити кілька пристроїв від однієї розетки

Кількість доступних варіантів для заряджання можуть досягти десятка і більше

Під час блекаутів українці зіткнулися з тим, що за обмежений час потрібно зарядити багато гаджетів. З цим можуть допомогти мультизарядні кабелі.

Ці пристрої бувають різних модифікацій, але основне вони дозволяють заряджати одночасно кілька пристроїв. Частина кабелів випускається з роз’ємами для заряджання USB Type C і Micro USB, проте є й універсальні моделі, в яких є роз’єми різних марок, що дозволяє одночасно заряджати не тільки телефон на Android, але і навушники, планшети і техніку виробників з іншими операційними системами

Щоб забезпечити можливість заряджання будь-де, друга частина проводу закінчується USB штекером і використовується як звичайна зарядка. Через неї можна підзарядитися в громадських місцях, хоча це може бути пов’язане з ризиком для деяких моделей.

Крім наявності різних наборів роз’ємів для заряджання, мультизарядні кабелі відрізняються можливостями. Частина з них, крім заряду, надає можливість обміну інформацією між гаджетами.

Приклад портативного мультизарядного кабелю

Найчастіше такі кабелі мають 3-5 варіантів для зарядки, проте створені і моделі для з’єднання всього, наприклад 14 в 1, що дозволяють заряджати майже будь-що. Вони не набули широкої популярності, а ось кишенькові моделі для декількох телефонів або пристроїв досить часто набувають. Їхня ціна може починатися від кількох сотень гривень і перевищувати тисячу.

Варто пам’ятати — використання "нерідного" зарядного пристрою може призвести до проблем. Раніше "Телеграф" розповідав, що таке використання може зашкодити батареї.