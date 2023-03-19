Як і коли не можна вимикати ноутбук і ПК: 5 випадків, про які слід знати

Є кілька ситуацій, коли небажано відключати пристрій, щоб не втратити дані

Скільки років люди в усьому світі користуються комп’ютерами, а відключати їх так і не навчилися. Багато хто навіть не замислюється, наприклад, як краще працювати з ноутбуком — від мережі або від батареї. Або, як не потрібно вимикати пристрій — через кнопку живлення або меню Windows. У цьому матеріалі ми відповідаємо на це та інші питання, пов’язані з правильним вимкненням ноутбука та комп’ютера (ПК).

Пройдемося по головних помилках недосвідчених користувачів. Ознайомтеся з ними і більше не робіть так, щоб не втратити свої дані і не привести техніку в непридатність, пише itechua

Вимкнення комп’ютера з розетки або кнопки

Якщо, не чекаючи завершення роботи Windows, вимкнути червону кнопку на мережному фільтрі, можна пошкодити файли, відкриті, наприклад, у редакторі. Також не можна вимикати ПК або ноутбук утримуванням кнопки живлення — для пристроїв це "нестерпно". Як правильно: відключайте за допомогою меню Windows у лівому куті екрана та кнопки "Завершення роботи".

Вимкнення ПК під час копіювання файлів

Необхідно дочекатися закінчення процесу або перервати операцію. В іншому випадку можливі пошкодження файлів.

Вимкнення комп’ютера з відкритими програмами

Перед тим, як ви збираєтеся вимикати комп’ютер, краще закрити всі відкриті програми.

Вимкнення ПК без збереження даних

Якщо процес відключення збігається з моментом зберігання даних, може виникнути пошкодження тимчасових файлів, куди відправляє софт для зберігання. Краще зберегти дані примусово та закрити програму перед вимкненням.

Завершення роботи під час оновлення

Це може призвести до пошкодження файлів та неправильної роботи операційної системи. Тому, якщо немає видимих процесів оновлення софту або системи, можна вимкнути комп’ютер.

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