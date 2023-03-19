Увімкніть всього одну функцію на телефоні, і вона допоможе заощадити заряд батареї

Зберігати заряд батареї останнім часом вельми важливо — через проблеми зі світлом, які постійно виникають в окремих регіонах країни

Сучасні смартфони відомі не лише своєю функціональністю, а й любов'ю до швидкого розряджання акумулятора. Це і не дивно, враховуючи час, який ми ним користуємося на день. Слідування простим, але важливим правилам заряджання, а також деякі інші хитрощі допоможуть вам заощадити загальну кількість заряду. До останніх віднесемо і увімкнення темної теми в налаштуваннях екрану.

Детальніше про вплив цієї функції на батарею розповідає Santeplusmag. Слід зазначити, що економія споживання енергії при увімкненні "темної теми" буде залежати від типу вашого телефону. Якщо він має рідкокристалічний дисплей (РК), це навряд вдасться. А от смартфонам із екраном технології OLED (органічний світловипромінюючий діод) подібна функція справді згодиться.

Чому це впливає?

Суть вельми проста — OLED-екрани випромінюють світло для кожного пікселя окремо. Це означає, що пікселі чорного кольору майже не споживають енергію батареї. До того ж, подібний дисплей, на відміну від РК-варіанту не використовує додаткового підсвічування. Це теж заощаджує кількість заряду.

На жаль, сильно зекономити батарею вам не вдасться, особливо якщо телефон заряджаний менше, ніж наполовину. У такому разі при ввімкнені "темної теми" ви зможете заощадити 3-9 відсотки заряду. Якщо ж акумулятор телефона має всі 100%, то зміна кольорової гами екрану може допомогти продовжити користування телефоном до 45%.

Як активувати темний режим на смартфоні, щоб збільшити час роботи від акумулятора?

Темна тема на телефоні

Темний режим на iPhone:

Перейдіть до "Налаштувань", потім виберіть "Дисплей" і "Яскравість".

Натисніть "Темний", щоб активувати темний режим на своєму мобільному телефоні.

Темний режим на пристроях Android:

Перейдіть у "Налаштування", а потім у "Екран" (або "Дисплей").

Виберіть опцію "Темна тема", торкнувшись її.

Раніше "Телеграф" розповідав, які додатки є справжніми споживачами батареї телефона. Якщо їх вимкнути або обмежити в користуванні, то можна заощадити певний відсоток заряду.

Крім цього ми пояснювали, чому телефон може почати заряджатися повільніше.