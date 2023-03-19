Заряджати мобільний телефон усю ніч заборонено: правда це чи міф

Багато хто побоюється залишати смартфон у мережі, поки спить, проте їхні переживання виявилися безпідставними

При зарядці мобільного телефону багато хто з нас припускається помилок. Деякі впевнені, що не варто заряджати смартфон вночі, мовляв, пристрій перегріється чи того гірше – вибухне. Однак ця інформація виявилася міфом.

Чи правда, що заряджання телефону всю ніч вбиває акумулятор? Насправді ні, йдеться в матеріалі ресурсу Makeuseof.

За словами експертів, небезпека "нічної зарядки" — це ще один міф, який колись був правдою, але з покращенням акумуляторів та технологій заряджання тепер є цілком хибним. Старі акумулятори не були достатньо розумними, щоб розуміти, коли вони повністю заряджені, та їхнє постійне перезаряджання з часом скорочувало термін служби акумулятора.

Сьогоднішні зарядні механізми розумніші. Як тільки телефон повністю зарядиться, він перестане споживати електрику. Виходячи з цієї інформації, цілком допустимо заряджати смартфон під час сну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що допоможе заощадити заряд батареї на смартфоні. Користувачам потрібно звернути увагу лише на одну популярну функцію – і вимкнути її.