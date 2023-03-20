Розвінчано популярний міф про батарею телефону: які дві функції насправді не розряджають гаджет

Bluetooth та Wi-Fi Direct – популярні функції, яких даремно називають "вбивцями" акумулятора телефону

Мобільний телефон розряджається з різних причин, але навколо цієї теми витає багато міфів. Один із них стосується популярних функцій передачі даних — Bluetooth і Wi-Fi Direct.

Думка про те, що Bluetooth та Wi-Fi Direct нібито вбивають вашу батарею, є помилковою. Про це йдеться в матеріалі ресурсу Makeuseof.

Так, Bluetooth та Wi-Fi Direct дозволяють швидко передавати величезні файли або інші дані з пристрою на пристрій. Можна сперечатися, що з них краще, правда в тому, що обидві функції досить корисні й напрочуд схожі. Але чи розряджають вони акумулятор телефону? Ні.

Нові покоління Bluetooth та Wi-Fi Direct практично не споживають енергії, коли вони не використовуються. Як тільки ви увімкнете інший пристрій та почнете передавати файли, саме тоді вони почнуть розряджати акумулятор. До того часу їхнє ввімкнення не призведе до помітного розряду батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи слід вимикати мобільний телефон під час заряджання. Вважається, що цей маневр здатний прискорити поповнення заряду.