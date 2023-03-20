Три помилки в заряджанні телефону, які люди роблять щодня

Змінивши свої звички, можна продовжити строк служби акумулятора телефону

Під час користування смартфонами можуть виникнути різні проблеми. Деякі з них можуть бути спричинені неправильною експлуатацією гаджетів.

Tech News.am називає три поширені помилки, яких люди припускаються при заряджанні смартфона. Їх можуть повторювати щодня, але вони негативно позначаються на стані батареї.

Занадто сильна розрядка нижче 5%

Якщо щодня висаджувати батарею телефону нижче 5-10%, це збільшує знос акумулятора. Оптимальним рівнем, при якому варто розпочати заряджання є 15-20%.

Заряджати телефон у чохлі

Таке заряджання може призвести до поломки гнізда або перегріву акумулятора. Чохол рекомендують знімати.

Заряджати щодня швидкою зарядкою

Попри зручність, важливо не щодня використовувати зарядний пристрій потужністю 40 Вт. При такій зарядці акумулятор сильно перегрівається. Також варто звернути увагу на виробника зарядного пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є й інші звички, які шкодять батареї. Серед них заряджання акумулятора до 100%, а також використання зарядного пристрою сумнівного походження.