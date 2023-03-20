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Що буде з телефоном, якщо заряджати його кілька разів на день: неочевидна користь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Чи шкідливо заряджати смартфон кілька разів на день — відповідь Новина оновлена 20 березня 2023, 15:53
Чи шкідливо заряджати смартфон кілька разів на день — відповідь. Фото Getty Images

Не варто боятися ставити телефон на зарядку кілька разів на день

Усі очікують від свого смартфона одного й того самого: щоб він працював якомога довше, бо нікому не потрібен телефон, який дуже швидко розряджається. Однак найчастіше саме через те, що користувач не знає, як правильно заряджати телефон, згодом продуктивність гаджета і знижується.

І одним із найпопулярніших питань серед користувачів є чи можна заряджати свій телефон кілька разів на день, пише santeplus. Розбираймось – погано це чи добре.

Чи можна заряджати смартфон кілька разів на день

Посилаючись на дослідження, проведене Battery University щодо життєвого циклу акумуляторів, було показано, що заряди, а також часткові розряди знижують навантаження на акумулятор і дозволяють продовжити термін його служби.

Таким чином, щоб уникнути такого навантаження на акумулятор, краще заряджати телефон короткими проміжками кілька разів на день. Щобільше, підключайте гаджет до мережі, коли рівень батареї досягне 20-30% і відключайте, коли він буде 80%.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи слід вимикати мобільний телефон під час заряджання. Вважається, що цей маневр здатний прискорити поповнення заряду.

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