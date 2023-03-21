Десять правил для тривалого користування телефоном: як не вбити батарею

Прості способи збільшити термін служби батареї

Способів продовжити життя телефону дуже багато, та тривалість його використання напряму залежить від витривалості батареї. Існують різні способи, щоб вона працювала довше, але варто виділити основні поради.

Сайт Wikihow зібрав десять основних порад для користувачів смартфонів. Змінивши свої щоденні звички можна збільшити термін роботи батареї.

10 правил правильної зарядки:

Не чекайте, поки акумулятор розрядиться, щоб зарядити його.

Уникайте екстремальних температур.

Не завжди заряджайте акумулятор до 100%.

Використовуйте надшвидку зарядку лише за потреби.

Використовуйте телефон економно, поки він заряджається.

Використовуйте режими енергозбереження, щоб збільшити час між заряджаннями.

Використовуйте адаптер живлення, який був разом із телефоном.

Частково зарядіть акумулятор перед тривалим зберіганням.

Слідкуйте за станом акумулятора телефону та його продуктивністю.

Встановлюйте оновлення Android та iOS — це може допомогти розв'язати проблеми з розрядженням акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що старий смартфон, навіть якщо в нього є проблеми із зарядкою, можна з користю використати в побуті. Він може виконати функцію домашнього телефона, навігатора чи пульта.