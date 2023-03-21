Розвінчано популярний міф про економію батареї телефону: яка функція не несе користі

Автояркість екрана – важлива настройка, але навряд чи вона збереже повною батарею вашого гаджета

Мобільний телефон розряджається з різних причин, тому багато хто з нас намагається якнайдовше зберегти заряд батареї повним. Існує думка, що автоматичне налаштування яскравості екрана може заощадити енергію акумулятора. Чи так це?

Інформація про те, що автоматичні налаштування яскравості заощаджують заряд батареї смартфона, скоріше міф. Про це пише ресурс Makeuseof.

За словами експертів, включення автоперемикача яскравості дисплея не заощадить заряд акумулятора. Ідея подібної функції полягає в тому, що за допомогою вбудованого датчика освітленості смартфона можна автоматично калібрувати ідеальне налаштування яскравості для економії енергії.

Реальність така, що налаштування може заощадити трохи заряду батареї за рахунок затемнення екрана, коли це необхідно. Проте цей набридливий датчик освітленості споживає більше енергії протягом дня. Процесор постійно задіяний для обробки даних, які він збирає, і вирішує, чи підходить нижче (або вище) налаштування яскравості.

Тож вмикати налаштування автоматичної яскравості екрана, якщо потрібно продовжити час роботи телефону, не поспішайте. Є вдаліші способи заощадити заряд смартфона, про які раніше детально розповідав "Телеграф".