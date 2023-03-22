Більшість людей пошкоджують свій телефон, роблячи ці помилки під час зарядки: ніколи так не робіть

З цими порадами, ви збережете життя свого телефону на довше

Ваш телефон не заряджається так швидко, як і раніше? Швидше за все, ви робите поширені помилки при його зарядці. Так, навіть така з першого погляду банальна дія, можна робити неправильно. А неправильне заряджання є причиною передчасного зносу батареї або проблем з його автономністю. Що ж робити?

Підтримка акумулятора вашого смартфона на плаву є ключем до отримання максимальної віддачі від нього. Забувши про ці кілька помилок при його зарядці, ви зможете зберегти свій гаджет на довше, пише santeplus.

Як правильно зарядити телефон: помилки, яких слід уникати

Використовуєте телефон під час заряджання

Одна з найпоширеніших помилок, яку ви робите, — використання пристрою під час заряджання. Це не тільки споживає енергію, а й призводить до перегріву акумулятора та пошкодження його компонентів.

Заряджайте акумулятор телефону, коли занадто спекотно чи занадто холодно.

Ваш телефон надто довго знаходився на сонці або на вулиці за дуже низької температури? Не ставте його швидко. Екстремальні температури руйнують обладнання та акумуляторні елементи.

Чекаєте поки телефон досягне 1% або 100%

Ще одна поширена помилка користувачів смартфонів: повністю розрядити телефон до досягнення 1% чи повністю зарядити до знаменитих 100%. Це різко скорочує термін служби батареї та призводить до проблем з перегріванням, які ушкоджують елементи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що старий смартфон, навіть якщо він має проблеми із зарядкою, можна з користю використовувати в побуті. Він може виконати функцію домашнього телефону, навігатора чи пульта побутової техніки.