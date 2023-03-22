Вимкніть всього три функції, і телефон почне розряджатися повільніше

Для вимкнення деяких додатків доведеться покопирсатися у налаштуваннях телефона

Більшість людей уже звикла, що сучасні телефони вельми примхливі і потребують частого заряджання. Однак не завжди є можливість підключити гаджет до електромережі, тож потрібно заощаджувати батарею всіма доступними способами. Серед них — і вимкнення кількох популярних функцій, котрі зазвичай не потрібні нам на регулярній основі.

Про те, на що саме варто звернути увагу, пише Santeplusmag. Функції, котрі не використовуються нами постійно, можуть все одно споживати забагато енергії, тож їхнє вимкнення допоможе зберегти кілька відсотків заряду батареї.

GPS-дані

Нинішні телефони допомагають багато в чому — зокрема, в орієнтуванні на місцевості. Особливо, якщо ви вперше знаходитеся у незнайомому місці і вирішили допомогти собі завдяки Google-мапам. Однак увімкнення GPS досить сильно розряджає батарею вашого смартфона. Слід перевірити, чи не залишаєте ви цю функцію увімкненою фактично завжди. Якщо так — сміливо вимикайте, і це допоможе телефону довше лишатися в робочому стані.

Bluetooth

Це раніше за допомогою блютузу ми обмінювалися відео чи музикою, вихваляючись першими мобілками. Тепер же для подібних випадків існують різноманітні месенджери. Bluetooth втратив своє попереднє основне призначення, і тепер служить здебільшого лише "зв'язковим" для телефона та інших гаджетів — годинників, бездротових навушників тощо. Однак і їх ми використовуємо не постійно, тож цю функцію можна деактивувати на час, коли вона фактично непотрібна.

Оновлення програм у фоновому режимі

Щоб вимкнути цей параметр, доведеться покопирсатися у налаштуваннях. Однак повірте, якщо вимкнути це вдасться, ви серйозно заощадите батарею. Також полегшить життя акумулятору вимкнення функції автоматичного оновлення програм у GooglePlay чи AppStore. З точки зору користувача така функція вельми зручна. А от зарядці самого телефону — навряд чи подобається.

При цьому існує одна проста функція, яку можна навпаки увімкнути, аби подовжити процесс "життя" батареї. Однак це стосується далеко не всіх телефонів — у них має бути певний вид екрану, аби лайфхак спрацював.

"Телеграф" також перераховував найбільш популярні помилки, яких ми припускаємося під час зарядки смартфону.